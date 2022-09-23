ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezonda 4 kulvarda kupaya odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezonda 4 kulvarda kupaya odaklandı

23.09.2022 12:16

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, bu sezon mücadele edeceği Süper Lig, FIBA Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, bu sezon mücadele edeceği Süper Lig, FIBA Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Mersin ekibinin genel koordinatörü Ender Ünlü, başantrenör Emre Vatansever ve teknik koordinatör Zafer Kalaycıoğlu, kulübün Yenişehir ilçesindeki Fly Academy Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni sezon yapılanması hakkında bilgi veren lacivert-turunculu teknik ekibi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel koordinatör Ünlü, bu sezon Süper Lig'in yanı sıra FIBA Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edeceklerini söyledi. 4 kulvarda da başarıya odaklandıklarını anlatan Ünlü, "Geçen yıl 3 kupa hedefiyle yola çıkmıştık. Final oynadık, birini alabildik. Bu sene 4 organizasyonun finalini oynayıp, o kupaları Mersin'e hediye etmek istiyoruz." dedi.

Ünlü, yeni sezon için iddialı bir kadro kurduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Chelsea Gray, Jonquel Jones veya DeWanna Bonner dediğimiz zaman insanlarda pek karşılık bulamıyoruz. Futboldan örnek vererek 'kadın basketbolunun Ronaldo'su ve Messi'si bizde' dediğimiz zaman insanların bakışları değişiyor. İnsanların ilgilerini çekebilmek için bu şekilde anlatmaya çalışıyorum."

Başantenör Vatansever: "Çalıştığım WNBA takımında bile buradaki imkanlar yok"

Başantrenör Vatansever, yeni sezon için hazırlıklarını sürdüklerini belirtti.

Çok önemli imkanlara sahip olduklarına dikkati çeken Vatansever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takım, geçen sene çok dolu salonlara oynadı. Bu iş, izleyicilerle güzel. Herkesin desteklemesini istiyoruz. ÇBK'da konseptin çok azı WNBA takımlarında var. Çalıştığım WNBA takımında bile buradaki imkanlar yok. Gerçekten çok özel bir yer burası. İnşallah bunun değerini ortaya çıkartırız."

Teknik koordinatör Kalaycıoğlu da yeni sezona hırslı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, hedeflerinin taraftarların da desteğiyle kupaları almak olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Mersin'deki terör soruşturmasında salıverilen 3 belediye çalışanı itiraz üzerine tutuklandı Mersin'deki terör soruşturmasında salıverilen 3 belediye çalışanı itiraz üzerine tutuklandı Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü Mersin haber: SPOR Çukurova Basketbol, Mersin'in desteğini bekliyor Mersin haber: SPOR Çukurova Basketbol, Mersin'in desteğini bekliyor
Kaynak: AA

Mersin Yenişehir, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezonda 4 kulvarda kupaya odaklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezonda 4 kulvarda kupaya odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement