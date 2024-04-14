ÇBK Mersin, ZVVZ USK Prag\'a yenildi

Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Franko Gracin (Hırvatistan)
ÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,
ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova
1. Periyot: 18- 27
Devre: 36 - 52
3. Periyot: 56 - 66
Beş faulle çıkanlar: 34.26 Mavunga (ÇBK Mersin)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabı üçüncülük maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, ÇBK Mersin'i 95-67 yendi.
Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşacak takımın belirleneceği Fenerbahçe Alagöz Holding - Villeneuve d'Ascq LM arasındaki karşılaşma, bugün saat 19.00'da başlayacak.
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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