ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak

28.02.2022 13:29
ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 8 turu eşleşmesinin rövanşında Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken taraftarının da desteğiyle turu geçmek istiyor.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 8 turu eşleşmesinin rövanşında Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken taraftarının da desteğiyle turu geçmek istiyor.

Turuncu-lacivertliler, Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana tam kadro katıldı. Turnike atarak ısındıktan sonra taktik çalışan Mersin ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlendi.

TARAFTARA ÇAĞRIKarşılaşma öncesi Mersinli taraftarlara destek çağrısında bulunan Başantrenör Akkaya, "İlk maçın skorunu bir kenara bırakıp yeni maç gibi düşünmek lazım.  Sonuçta her maçımızı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. En büyük isteğim taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması. Takımımızın motive olması açısından daha fazla taraftarın gelmesini istiyoruz" dedi. UKRAYNA EKİBİ BULGARİSTAN'DAN GELECEK

2 Mart Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mersin temsilcisi Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanan ilk karşılaşmayı 19 sayı farkla 67-86 kazanmıştı. Ukrayna temsilcisinin şu an Bulgaristan'da olduğu ve karşılaşma için Mersin'e geleceği bildirildi.


ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak
ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak
ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak
YORUMLAR
500
Türkiye'den Ukrayna'ya yardım seferberliği Türkiye'den Ukrayna'ya yardım seferberliği Ukrayna'yı terk ederek Türkiye'ye gelenler yaşadıklarını anlattı Ukrayna'yı terk ederek Türkiye'ye gelenler yaşadıklarını anlattı

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Servet Tazegül, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım
13:29 Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!
13:19 Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başlıyor! Tüm dünyanın gözü bu toplantıda
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 13:39:12. #1.11#
SON DAKİKA: ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement