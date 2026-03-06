CBS Sports yorumcusu Claudia Pagan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin yaptığı tahminlerle dikkat çekti. Pagan, Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek tur atlayacağını öne sürdü.
Claudia Pagan'ın değerlendirmesine göre sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakibi Liverpool karşısında turu geçen taraf olacak. Pagan'ın bu tahmini futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Pagan, turnuvanın diğer eşleşmelerine ilişkin tahminlerini de paylaştı. CBS Sports yorumcusu, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Sporting'i eleyerek sürpriz yapacağını söyledi.
Claudia Pagan ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinin Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanacağını öngördü. Deneyimli yorumcunun bu tahminleri kısa sürede futbol gündeminde konuşulmaya başladı.
Son Dakika › Spor › CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)