CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek

Haberin Videosunu İzleyin
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool\'u eleyecek
06.03.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool\'u eleyecek
Haber Videosu

CBS Sports yorumcusu Claudia Pagan, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'u eleyeceğini, Bodo Glimt'in Sporting'i geçeceğini ve finalde Bayern Münih ile Barcelona'nın karşılaşacağını öne sürdü.

CBS Sports yorumcusu Claudia Pagan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin yaptığı tahminlerle dikkat çekti. Pagan, Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek tur atlayacağını öne sürdü.

"GALATASARAY, LIVERPOOL'U ELEYECEK"

Claudia Pagan'ın değerlendirmesine göre sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakibi Liverpool karşısında turu geçen taraf olacak. Pagan'ın bu tahmini futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

BODO GLIMT İÇİN DE SÜRPRİZ TAHMİN

Pagan, turnuvanın diğer eşleşmelerine ilişkin tahminlerini de paylaştı. CBS Sports yorumcusu, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Sporting'i eleyerek sürpriz yapacağını söyledi.

FİNAL TAHMİNİ: BAYERN MÜNİH – BARCELONA

Claudia Pagan ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinin Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanacağını öngördü. Deneyimli yorumcunun bu tahminleri kısa sürede futbol gündeminde konuşulmaya başladı.

Bayern Münih, Galatasaray, Bodo Glimt, Barcelona, Liverpool, Sporting, Spor, CBS, Son Dakika

Son Dakika Spor CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    Liverpool gecildimi Galatasaray spor kulübünü kimse tutamaz final oynar kupayıda getirir 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
İmamoğlu’na siyasi yasak istenen davada karar çıktı İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:47
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:19:12. #7.12#
SON DAKİKA: CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.