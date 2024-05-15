Cebesoy İlkokulu Öğrencileri Türkiye Şampiyonasında Başarı Hedefliyor - Son Dakika
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Cebesoy İlkokulu Öğrencileri Türkiye Şampiyonasında Başarı Hedefliyor

Cebesoy İlkokulu Öğrencileri Türkiye Şampiyonasında Başarı Hedefliyor

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yarışmaları'nda birinci olan Cebesoy İlkokulu öğrencileri, Türkiye şampiyonasında da başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Merthan Aşkın, okulun en iyi şekilde temsil edilmesi için çalıştıklarını ve minik adımların büyük hedeflere ilerlediğini belirtti. Ayrıca, öğrencilerin 19 Mayıs'ta düzenlenecek Bayrak Takım Yarışmaları'nda da mücadele edeceği ifade edildi.

15.05.2024 15:59
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Türkiye Atletizm Federasyonunca Adana'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yarışmaları'nda birinci olan öğrenciler, Türkiye şampiyonasında da başarı hedefliyor.

Cebesoy İlkokulu'nun atletizm sporcuları, kentte 11 takımın katıldığı yarışmada birinci oldu.

Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan 10 öğrenci, hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör Merthan Aşkın, şampiyona tarihinin henüz netleşmediğini belirterek, "Türkiye şampiyonasında okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Minik adımlar büyük hedeflere ilerliyor." dedi.

Aşkın, 19 Mayıs'ta düzenlenecek Bayrak Takım Yarışmaları'nda da mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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