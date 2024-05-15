Cebesoy İlkokulu Öğrencileri Türkiye Şampiyonasında Başarı Hedefliyor

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Türkiye Atletizm Federasyonunca Adana'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yarışmaları'nda birinci olan öğrenciler, Türkiye şampiyonasında da başarı hedefliyor.

Cebesoy İlkokulu'nun atletizm sporcuları, kentte 11 takımın katıldığı yarışmada birinci oldu.

Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan 10 öğrenci, hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör Merthan Aşkın, şampiyona tarihinin henüz netleşmediğini belirterek, "Türkiye şampiyonasında okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Minik adımlar büyük hedeflere ilerliyor." dedi.

Aşkın, 19 Mayıs'ta düzenlenecek Bayrak Takım Yarışmaları'nda da mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.