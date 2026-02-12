Ceferin'den Real ve Barca Açıklaması - Son Dakika
Spor

Ceferin'den Real ve Barca Açıklaması

12.02.2026 14:54
UEFA Başkanı Ceferin, Real Madrid ve Barcelona'nın Süper Lig'den çekilmesinden mutlu olduğunu ifade etti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başkan vekili Zehra Neşe Kavak, dış ilişkiler kurulu başkan vekili Çağrı Kanver ve dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Kongrenin açılışında konuşan Ceferin, "Real Madrid ve Barcelona'nın tekrar ailemize katılması beni şahsen çok mutlu etti. Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bu anlaşmazlıklardan bıkmıştık. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bazı anlaşmazlıklarımız oldu ancak şunu açıkça belirtmek isterim ki, kendimize, birbirimize olan saygımızı ve futbola olan sevgimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Bu durumun tek kazananı futboldur." ifadelerini kullandı.

Yerel lig maçlarının yurt dışında oynanmasına karşı çıkan Ceferin, "Yerel ligler güçlerini bölgelerinden, geleneklerinden ve maçlara giden taraftarlarından alır. Yerel maçları yurt dışına ihraç etmek kısa vadeli çıkarlar sağlayabilir ancak bağları zayıflatır ve sadakati aşındırır." dedi.

Aleksander Ceferin, futbolun ve kulüplerin köklerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Maçı evinden, 90 dakika boyunca şarkı söyleyen, yağmurda seyahat eden, her yarışmada kulüplerini takip eden taraftarlardan uzaklaştırırsanız, kimliği nasıl inşa edersiniz? Yerel tutkuyu takas ederseniz, onu nasıl sürdürebilirsiniz? Elbette, küresel olarak çalışabiliriz ve küresel olarak çalışıyoruz ancak köklerimizi asla feda etmeden." diye konuştu.

Infantino: "Birleştiğimizde futbol kazanır"

FIFA Başkanı Gianni Infantino da UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ve Real Madrid arasındaki anlaşmaya değinerek, "Dün UEFA, EFC ve Real Madrid arasında varılan anlaşma hakkında harika haberler duyduk. Alexander Ceferin, Nasser Al-Khelaifi ve Florentino Perez'i bu anlaşmaya vardıkları için tebrik etmek istiyorum. Hepsine alkış tutmanızı rica ediyorum çünkü birleştiğimizde futbol kazanır." şeklinde konuştu.

Infantino, bu yıl ilk kez 3 ülkenin FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını belirterek, "Kanada, Meksika ve ABD'deki turnuvaya ilk kez 48 ülke katılacak, dünyanın dörtte biri. Milyarlarca, 5-6 milyar insan bu Dünya Kupası'na odaklanacak ve izleyecek. Dünya Kupası, birlik, barış, dayanışma ve herkesi barışçıl ve neşeli bir atmosferde bir araya getirmenin sembolü olmak zorunda ve olacak. Aslında mutlu olmamız gerektiğini çok sık unutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

