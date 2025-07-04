Çekya\'da Para Atletizm Turnuvası\'nda 3 Madalya

ÇEKYA'DA düzenlenen IPC Grand Prix Para Atletizm Turnuvası sona erdi. Organizasyona katılan milli sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak turnuvayı önemli bir başarıyla tamamladı.

Çekya'nın Olomouc kentinde 3-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenen IPC Grand Prix Para Atletizm Turnuvası sona erdi. Organizasyona katılan milli sporcular, iki gün boyunca gösterdikleri başarılı performanslarla 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Hatice Güçlü, T12 1500 metre finalinde 4: 55.62'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Sevda Kılınç Çırakoğlu, T13 1500 metre finalinde 4: 56.77 ile birincilik kürsüsüne çıkarken, T12 400 metre finalinde ise 1: 02.40'lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Milli sporcular bu sonuçlarla birlikte Olomouc Grand Prix'sini toplam 3 madalya ile tamamladı. Bu başarı, 2025 IPC Para Atletizm Grand Prix serisinde Türkiye'nin yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

AYHAN YILDIRIM: BİZLERE BİR KEZ DAHA GURUR YAŞATTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "Milli sporcularımızı yürekten kutluyor, bizlere bir kez daha gurur yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Elde edilen her madalya, ülkemizi uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşımaktadır" dedi.