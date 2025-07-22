Celal Kuzu Bronz Madalya Kazandı

Yesevi ERVA Spor Kulübü sporcusu Celal Kuzu, Alt Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
14-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Yesevi ERVA Spor Kulübü sporcusu Celal Kuzu, 32,5 kg sıkletinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.
Başarılı performansıyla Milli Takım aday kadrosuna seçilen Celal Kuzu, Antrenörü Halil İbrahim Karaca nezaretinde çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. - KAYSERİ
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