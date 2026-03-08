Celil Yüksel: 'Mücadeleyle Gurur Duyuyorum' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Celil Yüksel: 'Mücadeleyle Gurur Duyuyorum'

08.03.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunsporlu Celil Yüksel, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maç sonrası mücadelelerini vurguladı.

Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, Fenerbahçe karşısında son dakikalarda yedikleri gollerin ardından mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Verdiğimiz mücadeleden dolayı takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, "Verdiğimiz mücadeleden dolayı takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele verdik. Maça çok iyi hazırlamıştık ve buraya kazanmaya gelmiştik. Beraberlik bizi mutlu etmeyecekti. Tabii ki Fenerbahçe büyük bir kulüp ve bunun farkında ve bilincindeyiz. Eksiklerine çok iyi çalışmıştık. Zaman zaman sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Kaybettiğimiz için mutsuz ve üzgünüz. Çünkü çok iyi mücadele verdik. Tüm ekibin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Hafta içi Avrupa maçımız var. Ona odaklanacağız. Bugün yaptığımız yanlışlardan ders çıkaracağız. İnşallah perşembe günü ülkemizi gururlandırırız" ifadelerini kullandı.

"2-1'den sonra farklı bir maç olabilirdi"

Çok iyi mücadele ettiklerini ancak galip gelemediklerini belirten Yüksel, "Ben bu konulara genelde çok girmek istemiyorum, uzak kalmak istiyorum. Futbol saha içinde güzel. Resimleri ben de gördüm. Saha içinde o an görmemiştim ama üzgünüz. Herkes hata yapabilir ama keşke olmasaydı. Çok iyi mücadele vermiştik. En çok buna üzülüyorum. Çok istemiştik, hocamızın istediği planı çok iyi uyguladık. 2-1'den sonra farklı bir maç olabilirdi. Geçiş çok yakaladık, üzgünüz" diye konuştu.

"İnşallah hafta içi Avrupa maçını kazanarak devam edeceğiz"

Fenerbahçe'nin kaliteli ayaklara sahip olduğu ancak onlara fırsat vermemeye çalıştıklarını aktaran Yüksel, "Çok önemli oyunculara karşı oynadık. Fenerbahçe büyük bir camia ve kulüp. Karşımızda kaliteli ayaklar vardı. Onlara fırsat vermemeye çalıştık. Daha çok adam adama oynadık. Çok başarılı yansıttık bunu sahaya. Son 5 dakikada maç döndü. İnşallah hafta içi Avrupa maçını kazanarak devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Milli takıma uygun görürlerse tabii ki olmayı çok isterim"

Son olarak her Türk futbolcunun olduğu gibi kendisinin de milli takımda oynamak gibi bir hayalinin olduğunu dile getiren Yüksel, şunları söyledi:

"Her Türk futbolcusunun vatan ve milli takım sevgisi vardır. Uygun görürlerse tabii ki olmayı çok isterim. Çalışmaya devam edeceğim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Celil Yüksel: 'Mücadeleyle Gurur Duyuyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 01:10:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Celil Yüksel: 'Mücadeleyle Gurur Duyuyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.