Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Slovenya ekibi Celje ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza yayı içinden Kucys'in şutunda kaleci Deniz Dilmen'den dönen topu Svetlin ağlara gönderdi. 1-0
9. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
30. dakikada sağ kanattan Kucys'in ceza sahasına yerden ortasında arka direkte Brnic topu filelerle buluşturdu. 2-0
35. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Matko'nun ortasında Seslar'ın şutu ağlara gitti. 3-0
Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk
Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys
Yedekler: Luka Kolar, Lovro Stubljar, Marco Dulca, Clement Lhernault, Aljaz Krefl, Luka Bobicanec, Edmilson
Teknik Direktör: Albert Riera
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Berat Özdemir, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Hamza Güreler, Emre Kaplan, Onur Ergün, Olivier Kemen, Berkay Özcan, Metin Emre Karaal, Davidson, Philippe Keny
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Svetlin (dk. 5), Brnic (dk. 30), Seslar (dk. 35) (Celje)
Sarı kartlar: Kucys (Celje), Ba, Berat Özdemir (Başakşehir) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Celje, Başakşehir'i 3-0 Geride Bıraktı - Son Dakika
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