Celtic, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan Celtic puanını 3 yaptı. Beşiktaş ise ilk mağlubiyetini yaşadı ve 7 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile karşılaştı. Celtic Park'ta TSİ 23.00'te başlayan mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çaldı. Sascha Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlendi.

Ev sahibi Celtic mücadeleye "Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Hogh" ilk 11'iyle maça başladı.

Konuk Beşiktaş ise "Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Olaitan, Cerny, Trossard, Poku, Oh" 11'iyle sahada yer aldı.

Oldukça temposuz geçen ilk yarıda birkaç atak dışında pozisyon çıkmadı. Maçta ilk gol girişimi Celtic'ten geldi. 8'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in şutu üstten auta gitti. 11'inci dakikada bu kez Beşiktaş ilk ciddi atağını yaptı. Bir anda ceza sahasında topu alan Trossard'ın şut çekmesine Celtic defansı izin vermedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen kalan dakikalarda gol çıkmayınca ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, 53'üncü dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol tarafta Poku, Lotomba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sascha Stegemann, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın kullandığı penaltıyı kaleci Johnstone çıkardı. Kaleciden seken topu takip eden Olaitan, pozisyonu tamamlayarak fileleri havalandırdı: 0-1. Celtic, 62'nci dakikada beraberliği yakaladı. Orta alanda topu kazanan McGregor, sola doğru açıldıktan sonra pasını sağ tarafındaki Osmand'a aktardı. Osmand'ın ceza sahası dışından sol köşeye şutunda top ağlara gitti: 1-1. 75'inci dakikada Nygren'in ceza sahası dışından şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 78'inci dakikada Celtic öne geçti. Osmand'ın pasıyla buluşan Duran, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Nübel'i de geçti. Sol çaprazdan vuruşunu yapan Duran, topu boş ağlara gönderdi: 2-1. 84'üncü dakikada Trossard'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti. 85'inci dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Sol taraftaki Poku'nun pasıyla buluşan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden sert şutunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 2-2. 87'nci dakikada Celtic bir kez daha öne geçti. Tierney'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Duran, yaşanan karambolün ardından yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-2. Maç Celtic'in 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.