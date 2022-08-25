Cem Bölükbaşı, Formula 2 takımı Charouz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Formula 2 takımı Charouz Racing, Cem Bölükbaşı'nın yerine sezonun geri kalanında Tatiana Calderon'un yarışacağını duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, Tatiana Calderon, Enzo Fittipaldi'nin takım arkadaşı olarak Formula 2'ye geri döndü.

Cem Bölükbaşı'nın yerinde bu hafta sonu düzenlenecek olan Belçika yarışında piste çıkacak olan Tatiana Calderon, 2019 yılında ayrıldığı F2'ye geri dönmüş olacak. Takımın ilk aracında ise Pietro Fittipaldi olmaya devam edecek.