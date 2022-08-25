Cem Bölükbaşı, Formula 2 takımı Charouz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, Formula 2 takımı Charouz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

25.08.2022 09:24
Cem Bölükbaşı, Formula 2 takımı Charouz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Milli sporcu Cem Bölükbaşı'nın Formula 2 takımı Charouz Racing ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldı.

Formula 2 takımı Charouz Racing, Cem Bölükbaşı'nın yerine sezonun geri kalanında Tatiana Calderon'un yarışacağını duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, Tatiana Calderon, Enzo Fittipaldi'nin takım arkadaşı olarak Formula 2'ye geri döndü.

Cem Bölükbaşı'nın yerinde bu hafta sonu düzenlenecek olan Belçika yarışında piste çıkacak olan Tatiana Calderon, 2019 yılında ayrıldığı F2'ye geri dönmüş olacak. Takımın ilk aracında ise Pietro Fittipaldi olmaya devam edecek.

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Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi

Cem Bölükbaşı, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, Formula 2 takımı Charouz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti - Son Dakika


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