Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Bölükbaşı, "Hızımız inanılmazdı, maalesef 2. turdan itibaren frenleri kaybetmeyi başladım, elimden geldiğince devam etmeye çalıştım ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cem Bölükbaşı, Avusturya, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı - Son Dakika

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