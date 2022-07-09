Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı

09.07.2022 23:30
Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı

Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, aracındaki fren arızası nedeniyle Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışını tamamlayamadı.

Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, aracındaki fren arızası nedeniyle Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışını tamamlayamadı.

Avusturya'nın Spielberg kentinde gerçekleştirilen Formula 2 Avusturya Grand Prix'sinde 28 turluk yarışın 2'nci turunda fren arızası yaşayan Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Bölükbaşı, "Hızımız inanılmazdı, maalesef 2. turdan itibaren frenleri kaybetmeyi başladım, elimden geldiğince devam etmeye çalıştım ama olmadı" ifadelerini kullandı.


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F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Formula 1'de sıradaki durak Avusturya
Kaynak: DHA

Cem Bölükbaşı, Avusturya, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı - Son Dakika

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