Cem Bölükbaşı, SUGO Pisti'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Cem Bölükbaşı, SUGO Pisti'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı

Cem Bölükbaşı, SUGO Pisti'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı

17.06.2023 14:29

TGM Grand Prix takımının pilotu Cem Bölükbaşı, Sportsland SUGO Pisti'nde gerçekleştirilen etabın sıralama turlarında kaza yaparak yarış dışı kaldı. Milli sporcunun takım arkadaşı Japon Toshiki Oyu ise etapta pole pozisyonunun sahibi oldu. Cem Bölükbaşı, Mugen takımından Yeni Zelandalı Liam Lawson'ın 57 puanla zirvede yer aldığı şampiyonanın geride kalan 4 etabında 5 puan topladı.

TGM Grand Prix takımının pilotu Cem Bölükbaşı, Sportsland SUGO Pisti'nde gerçekleştirilen etabın sıralama turlarında kaza yaparak yarış dışı kaldı.

CEM BÖLÜKBAŞI, 5 PUAN TOPLADI

Milli sporcunun takım arkadaşı Japon Toshiki Oyu ise etapta pole pozisyonunun sahibi oldu. Cem Bölükbaşı, Mugen takımından Yeni Zelandalı Liam Lawson'ın 57 puanla zirvede yer aldığı şampiyonanın geride kalan 4 etabında 5 puan topladı.

YARIN SONA ERECEK

Şampiyonanın 5. etabı, 51 turdan oluşan 3,7 kilometrelik pistte yarın yapılacak yarışla sona erecek.

Türk pilot Cem Bölükbaşı Super Formula Şampiyonası'nda kaza yaptı
YORUMLAR
500

Cem Bölükbaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, SUGO Pisti'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması esnasında kavga çıktı
15:07 Son Dakika: Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması sırasında kavga çıktı
15:09 Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı
15:03 Son Dakika: Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı
15:02 AK Parti'den yerel seçim için sıkı çalışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete
14:57 AK Parti'de yerel seçim startı verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 şehre özel reçete
14:41 Kürsüye çıkan Fenerbahçe üyesinin sözleri salonu karıştırdı! Apar topar aşağı indi
14:37 Kürsüye çıkan Fenerbahçe üyesinin sözleri salonda kıyameti kopardı! Apar topar aşağı indi
14:22 Cem Bölükbaşı, SUGO Pisti'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı
14:18 Türk pilot Cem Bölükbaşı Super Formula Şampiyonası'nda kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 15:27:00. #1.12#
SON DAKİKA: Cem Bölükbaşı, SUGO Pisti'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement