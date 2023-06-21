Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak

21.06.2023 00:55

Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, Galatasaray'a 5 yıllık 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak. Teklifin içinde Mauro Icardi'nin 40 milyon euroluk bonservisinin alınması da yer alacak.

Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk bir sponsorluk teklifine hazırlanıyor. Uzan'ın teklifinin içinde bu sezonki performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Mauro Icardi'nin 40 milyon euroluk bonservisinin alınması da var.

"5 YILLIK SPONSORLUK TEKLİFİ YAPACAĞIZ"

İş insanı Cem Uzan, "Markamı dünya çapında büyütmek istiyorum. Bu sebeple Galatasaray'a 5 yıllık sponsorluk teklifi yapacağız. En geç Cuma günü bu teklifi sunacağız. Teklif 72 milyon Euro'nun altında değil. Paketin içinde Icardi transferi de bir faktör" dedi.

GALATASARAY YALANLAMIŞTI

Galatasaray'dan Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır" denildi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın yıldızı Türkiye'de mutlu olduğunu açıkladı Galatasaray'ın yıldızı Türkiye'de mutlu olduğunu açıkladı

Galatasaray, Cem Uzan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak
00:51 Cem Uzan, Galatasaray'a yapacağı 72 milyon euroluk teklifin detaylarını anlattı
00:34 ABD vatandaşı İstanbul'da intihar etti
00:34 Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Yabancı çobanlar kontrollü olarak getirilmeli
00:32 ABD vatandaşı Taksim'de kendini astı, vatandaşlar olan biteni film izler gibi izledi
00:30 Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı'ndan hükümete çağrı: Mülteci çoban istiyoruz
00:26 Senegal, Brezilya'yı 4-2 mağlup etti
00:22 İşte futbol bu! 6 gollü maçta Senegal, Brezilya'yı sahadan sildi
00:24 Hafsanur Sancaktutan Bikinili Pozlarıyla Gündemde
00:19 Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 01:31:14. #1.11#
SON DAKİKA: Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement