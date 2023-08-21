Trendyol Süper Lig'in 2.inci haftasında deplasmanda Samsunspor'la kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de Dzeko'nun golünde asist yapan Cengiz Ünder, aynı senaryoyu Roma'da da tekrarlamıştı.
İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 62.inci dakikada Cengiz Ündder'in kestiği ortada yıldız futbolcu, Edin Dzeko kafayla topu ağlara yolladı.
Yıldız ikili Roma'da forma giydiği dönemde de aynı senaryoyu yaşamıştı.
Son Dakika › Spor › Cengiz ve Dzeko iş başında! Aynı senaryoyu Fenerbahçe'de de tekrarladılar - Son Dakika