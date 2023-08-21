Cengiz ve Dzeko iş başında! Aynı senaryoyu Fenerbahçe'de de tekrarladılar - Son Dakika

Cengiz ve Dzeko iş başında! Aynı senaryoyu Fenerbahçe'de de tekrarladılar

Cengiz ve Dzeko iş başında! Aynı senaryoyu Fenerbahçe\'de de tekrarladılar
Son Güncelleme: 21.08.2023 22:48

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta Cengiz Ünder'in asistiyle Dzeko gol attı. Bu senaryo daha önce Roma'da da yaşanmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 2.inci haftasında deplasmanda Samsunspor'la kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de Dzeko'nun golünde asist yapan Cengiz Ünder, aynı senaryoyu Roma'da da tekrarlamıştı.

ASİST CENGİZ GOL DZEKO

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 62.inci dakikada Cengiz Ündder'in kestiği ortada yıldız futbolcu, Edin Dzeko kafayla topu ağlara yolladı.

DAHA ÖNCE ROMA'DA OLMUŞTU

Yıldız ikili Roma'da forma giydiği dönemde de aynı senaryoyu yaşamıştı.

Cengiz ve Dzeko iş başında! Aynı senaryoyu Fenerbahçe'de de tekrarladılar

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Son Dakika Spor Cengiz ve Dzeko iş başında! Aynı senaryoyu Fenerbahçe'de de tekrarladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cengiz ve Dzeko iş başında! Aynı senaryoyu Fenerbahçe'de de tekrarladılar - Son Dakika
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