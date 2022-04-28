Cenk Laleci, Menemenspor'a veda etti - Son Dakika
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Cenk Laleci, Menemenspor'a veda etti

28.04.2022 10:17
Cenk Laleci, Menemenspor'a veda etti

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıklayarak, teşekkür mesajı yayımladı.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıklayarak, teşekkür mesajı yayımladı. Laleci, "Menemensporumuzun bu sezonda hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor'da, Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından 40 yaşındaki teknik adam, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Laleci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sezon başında belirlenen hedeflere ulaşmak için Menemenspor'umuzda, teknik direktör olarak göreve başladım. Beni bu göreve layık gören sayın başkan ve yöneticilere, görev yaptığım tüm ekip arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm futbolcu kardeşlerime ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim. Futbolculuk döneminde olduğu gibi, antrenörlük görevinde de hiçbir zaman hiçbir şart ileri sürmeden, sarı-lacivert renklerine aşık olduğum kulübüme en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Ancak gelinen süreçte karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Profesyonel kariyerime devam etmekle birlikte, her zaman Menemenspor camiasının bir ferdi hatta neferi olmaya devam edeceğim. Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Menemensporumuzun bu sezonda hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum."

İkinci kez ayrıldı

Cenk Laleci, daha önce 2019-2020 sezonunda Menemenspor'da teknik direktör olarak görev almış ancak 2020-2021 sezonunun ortasında kulüpten ayrılmıştı. İkinci kez sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran genç teknik adam, 2013-2019 yılları arasında da İzmir temsilcisinde yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. - İZMİR

Cenk Laleci, Menemenspor'a veda etti
Cenk Laleci, Menemenspor'a veda etti

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Spor Toto, İzmir, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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