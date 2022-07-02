Cenk Tosun Beşiktaş'ta - Son Dakika
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Cenk Tosun Beşiktaş'ta

02.07.2022 19:46
Cenk Tosun Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2014-18 yılları arasında ve 2020-21 sezonunda formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) ve bir Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Cenk Tosun, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Cenk Tosun'a yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Cenk Tosun Beşiktaş'ta - Son Dakika

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