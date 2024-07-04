Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket - Son Dakika
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Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'te destan yazan A Milli Futbol Takımımızın oyuncularını otel kapısında karşıladı. Bu esnada Cenk Tosun'un Büyükekşi'yi görmezden gelerek tokalaşmadan geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

04.07.2024 08:43  Güncelleme: 08:49
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Son 16'da Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü Hollanda'ya karşı oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

CENK TOSUN'DAN OLAY HAREKET

Milli takımımız, cumartesi oynayacağı Hollanda maçını hazırlanırken futbolcuları otel kapısında karşılayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi'yi görmezden geldi. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru gitti. Cenk'in o anları kısa sürede gündem oldu.

Cenk Tosun\'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'ye olay hareket
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • mesut uygur: bütün futbolcular bu tepkiyi vermesi lazım dı gs oyuncuları hariç 83 42 Yanıtla
    ferhat eser: senin şu yorumu çerçeveletmek lazım süper 27 25 Erkan Ölmez: Ali koç kıskanmıştır benim futbolcular neden yapmadı diye:) 3 1
  • ferhat eser: BEŞİKTAŞIN ÇOCUĞU CENK TOSUN HELAL OLSUN SANA 73 24 Yanıtla
    Talat Yelbuz: çocuk işte, tavşan dağa küsmüş dağın umurunda olmamış cenk kim ya 8 11 ferhat eser: talat sen kimsin asıl??? 10 4
  • barış özcan: Adammmmm... 63 20 Yanıtla
  • Salih Arslan: Hareketin kralı valla… 58 18 Yanıtla
  • Murat Küyük: bjk taraftarı buna boşuna beste yazmadı 49 11 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu kadar sevilmeyen ve saygı duyulmayan biri olmasına ragmen hala o koltukta nasıl oturuyor. 46 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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