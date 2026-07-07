Cenk Tosun, Fatih Karagümrük'te! - Son Dakika
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Cenk Tosun, Fatih Karagümrük'te!

Cenk Tosun, Fatih Karagümrük\'te!
07.07.2026 14:34
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Fatih Karagümrük, milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaşma sağladı. Futbola Frankfurt altyapısında başlayan, Gaziantepspor formasıyla Süper Lig'de boy gösteren yıldız forvet, Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansla 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası kazandı ve 1 kez de Yılın Futbolcusu seçildi. Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giyen oyuncumuz, Süper Lig'de 302 maçta 106 gol, 47 asist yaptı. Cenk Tosun ayrıca Premier Lig'de 55 maça çıkıp 10 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi Avrupa'nın üst düzey futbol organizasyonlarında boy gösteren yıldız forvet, A Milli Futbol Takımımız ile 53 maçta 21 kez gol sevinci yaşadı. Çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Cenk Tosun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun, Fatih Karagümrük'te! - Son Dakika

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