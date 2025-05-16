Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı

Transferde harekete geçen Fenerbahçe'de gözler veda edecek isimlere çevrildi. Bu oyuncuların başında Cenk Tosun geliyor.

YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'la sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli golcüyle bir görüşme yapacak.

SADECE 3 GOLE KATKI SAĞLADI

Cenk'e Süper Lig'den talipler var ancak yıldız ismin yurt dışına gitme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 299 dakika süre alan yıldız golcü, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.