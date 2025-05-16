Transferde harekete geçen Fenerbahçe'de gözler veda edecek isimlere çevrildi. Bu oyuncuların başında Cenk Tosun geliyor.
Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'la sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli golcüyle bir görüşme yapacak.
Cenk'e Süper Lig'den talipler var ancak yıldız ismin yurt dışına gitme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 299 dakika süre alan yıldız golcü, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı - Son Dakika
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