Cenk Tosun, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 5'e çıkardı - Son Dakika
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Cenk Tosun, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 5'e çıkardı

Cenk Tosun, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 5\'e çıkardı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta attığı golle gol sayısını 5'e çıkardı. Ayrıca, Cenk Tosun 7 maç aranın ardından rakip fileleri sarsmış oldu.

19.02.2024 22:00  Güncelleme: 22:01
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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Konyaspor müsabakasında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Cenk, ayrıca ligde 7 maç aranın ardından rakip fileleri sarsmış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Cenk, böylelikle 9 Ocak 2024 tarihinde Çaykur Rizespor müsabakasında attığı golün ardından 7 maçlık gol hasretini de bitirmiş oldu.

Ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını 1'er kez sarsan tecrübeli futbolcu, Konyaspor karşısında bulduğu golle 5. kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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