Cennet'in Boks Azmi ve Babası'nın Desteği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cennet'in Boks Azmi ve Babası'nın Desteği

Cennet'in Boks Azmi ve Babası'nın Desteği
19.04.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Cennet Aykut, Hasköy'de boks kursuna katılarak kız çocuklarına örnek oluyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde önyargılara rağmen açılan boks kursuna katılan tek kız çocuğu olan 17 yaşındaki Cennet Aykut'un en büyük destekçisi ise babası oldu.

Hasköy Gençlik ve Spor Merkezi'nde boks eğitimi alan Cennet Aykut, hem azmi hem de cesaretiyle ilçede kız çocuklarının spora katılımına örnek oluyor. Boksa ilgi duymasına rağmen çevredeki önyargılara takılmadan yoluna devam eden genç sporcu, ailesinin desteğiyle hedeflerine ilerliyor. Kızının her zaman arkasında olduğunu belirten baba Vahsıp Aykut, "Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde yaşıyorum. Boksa hiçbir zaman karşı durmadım. Kızımın kazanmasını istiyorum. Önünde engel olmuyorum, her zaman destekçisiyim. Elimden ne gelirse yapacağım. Kızlarının yetenekleri varsa kimse çocuklarını kısıtlamasın. Çocuklarının geleceğiyle oynamasınlar" dedi.

Boks kursuna severek devam ettiğini dile getiren Cennet Aykut ise "Spora başladığımda çok mutlu oldum. Kursa severek geliyorum. Aileme söylediğimde tepki göstermediler, tam tersine arkamda durdular. Bunun için aileme çok teşekkür ediyorum. Onları gururlandırmak için elimden geleni yapacağım. Bu desteği boşa çıkarmayacağım. Diğer babalar da kızlarının arkasında dursun" diye konuştu.

Boks antrenörü Servet Akçil de ilçede boksa karşı önyargıların bulunduğunu ancak kız sporcuların bu alana yönelmesinin kendilerini motive ettiğini belirterek, "2010 yılında babamın desteğiyle boksa başladım. 2012 yılında Türkiye şampiyonu oldum, 2017 yılında milli sporcu oldum. 2020 yılından bu yana antrenörlük yapıyorum. Şu anda Hasköy Gençlik ve Spor Merkezi'nde görev yapıyorum. İlçemizde kadın sporcuların boksa yönelmesi bizi mutlu ediyor. Cennet'in ailesinin desteği çok büyük. Erkek-kadın ayrımı olmadan tüm sporcuların yetişmesini istiyoruz. Aileler kız çocuklarını da spora yönlendirmeli" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:49
Bulgaristan seçimleri başladı Vatandaşlar Avcılar’da sandık başına gitti
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:00:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.