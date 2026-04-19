Cennet\'in Boks Azmi ve Babası\'nın Desteği

Muş'un Hasköy ilçesinde önyargılara rağmen açılan boks kursuna katılan tek kız çocuğu olan 17 yaşındaki Cennet Aykut'un en büyük destekçisi ise babası oldu.

Hasköy Gençlik ve Spor Merkezi'nde boks eğitimi alan Cennet Aykut, hem azmi hem de cesaretiyle ilçede kız çocuklarının spora katılımına örnek oluyor. Boksa ilgi duymasına rağmen çevredeki önyargılara takılmadan yoluna devam eden genç sporcu, ailesinin desteğiyle hedeflerine ilerliyor. Kızının her zaman arkasında olduğunu belirten baba Vahsıp Aykut, "Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde yaşıyorum. Boksa hiçbir zaman karşı durmadım. Kızımın kazanmasını istiyorum. Önünde engel olmuyorum, her zaman destekçisiyim. Elimden ne gelirse yapacağım. Kızlarının yetenekleri varsa kimse çocuklarını kısıtlamasın. Çocuklarının geleceğiyle oynamasınlar" dedi.

Boks kursuna severek devam ettiğini dile getiren Cennet Aykut ise "Spora başladığımda çok mutlu oldum. Kursa severek geliyorum. Aileme söylediğimde tepki göstermediler, tam tersine arkamda durdular. Bunun için aileme çok teşekkür ediyorum. Onları gururlandırmak için elimden geleni yapacağım. Bu desteği boşa çıkarmayacağım. Diğer babalar da kızlarının arkasında dursun" diye konuştu.

Boks antrenörü Servet Akçil de ilçede boksa karşı önyargıların bulunduğunu ancak kız sporcuların bu alana yönelmesinin kendilerini motive ettiğini belirterek, "2010 yılında babamın desteğiyle boksa başladım. 2012 yılında Türkiye şampiyonu oldum, 2017 yılında milli sporcu oldum. 2020 yılından bu yana antrenörlük yapıyorum. Şu anda Hasköy Gençlik ve Spor Merkezi'nde görev yapıyorum. İlçemizde kadın sporcuların boksa yönelmesi bizi mutlu ediyor. Cennet'in ailesinin desteği çok büyük. Erkek-kadın ayrımı olmadan tüm sporcuların yetişmesini istiyoruz. Aileler kız çocuklarını da spora yönlendirmeli" ifadelerini kullandı. - MUŞ