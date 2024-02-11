Çeşme Belediyespor Deplasmanda Berabere Kaldı - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor Deplasmanda Berabere Kaldı

Çeşme Belediyespor Deplasmanda Berabere Kaldı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, Tavşanlı Linyitspor ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.

11.02.2024 19:32  Güncelleme: 19:46
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, Ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tavşanlı Linyitspor ile 1-1 berabere kalırken, 37 puanla lig liderliğini korudu.

Maçın ilk yarısında Tavşanlı Linyitspor oyuncusu Emrah Dağ, 22. dakikada kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı Tavşanlı Linyitspor'un 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Zorlu deplasman maçında Çeşme Belediyespor, maçın ikinci yarısında beraberlik golünü 90+4'te buldu.

Çeşme Belediyespor, deplasman maçında elde ettiği 1 puanla lig sıralamasında, 37 puanla lig liderliğini korudu. Çeşme Belediyespor, 18 Şubat Pazar günü, saat 14.00'de, yerel derbi maçında, kendi sahasında Alaçatıspor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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