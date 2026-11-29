Çeşme Belediyespor, Karabağlar Genç Bulut'u 2-0 yendi ve ikinci galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Amatör Lig 4. Grup 6. haftasında Çeşme Belediyespor, Karabağlar Genç Bulut'u Yiğit Çıplak ve Cihangir Özer'in golleriyle 2-0 yendi. Çeşme Belediyespor, 71. dakikada Turan Esmer'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalmasına rağmen skoru koruyup sezonun ikinci galibiyetini aldı.
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 6. haftasında Karabağlar Genç Bulut'u ağırlayan Çeşme Belediyespor, Yiğit Çıplak ve Cihangir Özer'in golleriyle sezonun ikinci galibiyetini aldı.
Çeşme Belediyespor, karşılaşmanın 11. dakikasında Yiğit Çıplak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 57. dakikada oyuna giren Cihangir Özer'in 67. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Turan Esmer'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çeşme Belediyespor, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
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