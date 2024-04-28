Çeşme Belediyespor, lideri yenerek puan farkını düşürdü - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, lideri yenerek puan farkını düşürdü

Çeşme Belediyespor, lideri yenerek puan farkını düşürdü

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, sahasında lig lideri Tire 2021'i 2-1 yenerek puan farkını 2'ye düşürdü.

28.04.2024 21:31  Güncelleme: 21:37
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, sahasında lig lideri Tire 2021'i 2-1 yenerek puan farkını 2'ye düşürdü.

Çeşme Belediyespor, ligin 26. haftasında, sahasında, Tire 2021'i konuk etti. Şampiyonluk yarışında her iki takım için de çok önemli olan zorlu maçta gülen taraf Çeşme Belediyespor oldu. Maça iki takım da etkili başlarken, 12. dakikada Çeşme Belediyespor, Aytaç Deniz'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 17. dakikada Murat Elkatmış, topu ağlara gönderince Tire 2021 skoru 1-1'e getirdi. Zorlu maçta Çeşme Belediyesporlu Adnan Malat, 30. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı Çeşme Belediyespor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da her iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, mücadele Çeşme Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Çeşme Belediyespor, zorlu maçta elde ettiği galibiyetle puanını 55'e çıkararak, lig sıralamasında ikinciliğini korudu. Tire 2021, 57 puanla zirvede yer aldı.

Çeşme Belediyespor, 5 Mayıs Pazar günü, saat 15.00'te Bolvadin Termalspor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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