Çeşme Belediyesporlu satranççılardan Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çeşme Belediyesporlu satranççılardan Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı

Çeşme Belediyesporlu satranççılardan Türkiye Şampiyonası\'nda büyük başarı
01.02.2026 09:50  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Belek'te düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Çeşme Belediyespor sporcuları önemli başarılar elde etti. Derin Topaçoğlu, küçükler kategorisinde şampiyon olurken, Ali Arda Eracar ise yıldızlar kategorisinde milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

24–31 Ocak 2026 tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası, 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu turnuvada Çeşme Belediyespor sporcuları önemli dereceler elde ederek ilçeye gurur yaşattı.

Şampiyonanın küçükler kategorisinde mücadele eden Çeşme Belediyespor sporcusu Derin Topaçoğlu, 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı. Topaçoğlu, bu başarısıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı.

Aynı organizasyonun yıldızlar kategorisinde yarışan Çeşme Belediyespor sporcusu Ali Arda Eracar ise 9 maçta 7 puan toplayarak, ikinciyle eş puana sahip olmasına rağmen 5. sırada yer aldı. Eracar, elde ettiği dereceyle milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Çeşme Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en zorlu yaş grubu turnuvalarından birine 10 sporcumuzla katıldık. Yenilgisiz şampiyon olan öğrencimiz Derin Topaçoğlu'nu, sıralamaya çok altlardan başlayıp gösterdiği üstün performansla turnuvayı 5. sırada tamamlayan Ali Arda Eracar'ı ve bu uzun süreçte formamızın hakkını vererek mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Tüm branşlarda olduğu gibi satrançta da çocuklarımıza ve şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Antalya, Türkiye, Turnuva, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyesporlu satranççılardan Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 11:13:51. #7.11#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyesporlu satranççılardan Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.