Çeşme\'de Uluslararası Grand Slam Plaj Voleybolu 68 sporcuyla yarın sona eriyor

Çeşme'de Uluslararası Grand Slam Plaj Voleybolu 68 sporcuyla yarın sona eriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Grand Slam Plaj Voleybolu, 12 ülkeden 34 takım ve 68 sporcunun katılımıyla sürüyor. Dün başlayan organizasyon, yarın final karşılaşmaları ve saat 18.00'deki ödül töreniyle sona erecek.
Çeşme'nin ev sahipliği yapacağı Çeşme Uluslararası GFrand Slam Plaj Voleybolu, 12 ülkeden 34 takım ve 68 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Dün başlayan ve yarın sona erecek yarışlar gündüz ve gece müsabakalarıyla sporseverlerle buluşuyor.
Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Grand Slam Plaj Voleybolu Organizasyonu, yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. Organizasyonda 19 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplam 34 takım ve 68 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Rusya, KKTC, Ukrayna, İran, Benin, Slovenya, Bosna-Hersek ve İtalya'dan sporcular Çeşme'de mücadele ediyor.
Organizasyon, 27 Eylül Pazar günü final karşılaşmaları ve saat 18.00'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
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