Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı

Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 22 ülkeden, 72'si ünvanlı, 815 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 600 bin lira ödül dağıtılacak.

24.06.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 22 ülkeden, 72'si ünvanlı, 815 sporcunun katılımıyla başladı.

Çeşme, bu yıl da dünyadan ve ülkemizden önemli başarılara imza atmış satranç sporcularını ağırlıyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve Çeşme Belediyesi'nin işbirliği ile düzenlenen ve geleneksel hale gelen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın 10'uncusu, 23-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Turnuvanın açılış töreni, 23 Haziran Pazar günü, saat 17.30'da, Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış hamlesini Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi Mehmet Sarısaç ve Turnuva Başhakemi Suat Yıldız yaptı.

Turnuvaya, 72'si ünvanlı, 815 sporcu katılırken, sporcuların 87'si A, 147'si B, 283'ü C ve 298'i D kategorisinde mücadele ediyor. Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 600 bin lira ödül dağıtılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

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