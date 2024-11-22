Çeşme\'yi deplasmanda yenen Denizli İdmanyurdu, Torbalıspor maçına hazırlanıyor

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TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta Çeşme Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Denizli İdmanyurdu, evinde oynayacağı Torbalıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 8. haftası itibariyle 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 16 puanla grup ikincisi olan Denizli İdmanyurdu, 9. haftada 13 puanla 6. sırada bulunan Torbalıspor ile kendi evinde karşılaşacak. Bu kritik karşılaşmanın çalışmalarını Başkarcı Şehit Sami Stadı'nda teknik sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde yapan Denizli İdmanyurdu'nda tek düşünce galibiyet.

Gökhan Kaynak: "İzmirspor maçı ile çıkışa geçtik"

Ligi ve Torbalıspor maçını değerlendiren teknik sorumlu Gökhan Kaynak, çıkışın sürmesi gereken bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Çünkü deplasmanda iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar vardı. İçeride İzmirspor galibiyetinin anlam kazanması için deplasmandan da üç puan ile dönmemiz gerekiyordu. Gerçekten iyi bir maç oldu. Yine her zaman ki gibi oyun oynamaya çalışan, birçok pozisyona giren taraf olduk. Maçın başından sonuna kadar aslında iyi oynadığımız bir maç oldu. İlk yarı 1-0 yaptık ama 2-0, 3-0 da olabilirdi. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. İkinci yarı 2-0'ı bulduk. Maçın büyük bölümünü yine birçok pozisyon kaçırarak geçirdik. Maalesef duran toptan oyun 2-1'e geldi. Gereksiz son dakikalarda stres olduk ama kazanmayı bildik. Kazanmak, deplasmandan galibiyetle dönebilmek çok önemliydi" dedi.

"Hedefe ulaşmak için kazanmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor"

Takım olarak daha iyiye gittiklerine dikkat çeken Kaynak, "Oyuncularıma da zaman zaman söylüyorum; Kazanmaya ve kaybetmemeye alışmamız gerekiyor. Çünkü bu ligde hedeflerimiz var ve hedefleri gerçekleştirebilmek için bir hava yakalamanız gerekiyor. Bunu da kazanarak ancak yakalayabilirsiniz. Oyunsal olarak bir öz güvenimiz var. Birçok maçta galibiyeti getirecek pozisyonu yakalamışsınız, kaçırmışsınız ama galibiyet serisini devam ettirmek çok önemli. Hedef takımlar bir ileri bir geri değil seriyi sürdürerek ilerler. İzmir'den sonra çok önemli, çok değerli 3 puanı Çeşme Belediyespor'dan alarak buraya iyi döndük. Oyuncularımı tekrardan kutluyorum, iyi bir maç çıkardılar. Ligin 8. haftasını oynadık fiziksel olarak iyi durumdayız. Ligde dezavantajlarımız tabi ki var. 2 tane İngiliz haftamız var. Ama İngiliz haftasını oynayan tek takım sanki biziz. Bizden önce herkes Didim ile oynadıkları için, fikstür de öyle denk geldiği için bize dinlenerek geliyorlar" diye konuştu.

"Futbolda mazeret olmaz"

"Biz Pazar günü oynayıp, Çarşamba bir daha maç oynarken rakibimiz Pazar oynamayıp Çarşamba bizim ile oynuyor" diyen Kaynak, "Böyle bir fikstür denk geldi. Ama oyuncularıma hep söylerim; Futbolda mazeret yok. Ben her zaman bulunduğum yerde mazeretleri ortadan kaldırmaya çalıştım. Hiçbir zaman futbolun mazeretinin olmadığına inandığım için bunu bahane etmedim. Bu fikstür şartlarında oyuncularım, ilk İngiliz haftasından müthiş çıktılar. Bu şartların bizi diğer takımlardan fiziksel olarak yukarı çıkardığını düşünüyorum. 6-7 oyuncumuz o bölümlerde 90'ar dakika oynadılar. Geldiğimiz noktada iyi durumdayız. İnşallah bu hafta da ligde iddialı olan, bütçe olarak da bizden zaman zaman bölgesel olarak daha iyi para veren Torbalıspor gelecek. İnşallah bu maçtan da galibiyetle çıkıp seriyi devam ettirmek istiyoruz. Deplasmanda kaybettiğimiz 2 maç, berabere kaldığımız 1 maç var. Ama kazanmayı hak ettiğimiz maçlardı bence. Hepsinin geride kaldığını düşünüyoruz. Arkamıza da bakmak istemiyoruz. İnşallah bu hafta da 3 puan ile ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ