Milli bilardocu Çetin Aslan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Ladies Pool Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Alman rakibi Meric Reshat'a mağlup olan Çetin Aslan, turnuvayı ikincilikle tamamladı.
Son Dakika › Spor › Çetin Aslan Avrupa Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?