Çetin Aslan Avrupa Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Spor

Milli bilardocu Çetin Aslan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Ladies Pool Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Alman rakibi Meric Reshat'a mağlup olan Çetin Aslan, turnuvayı ikincilikle tamamladı.