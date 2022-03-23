CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yurda döndü - Son Dakika
Üye Girişi

CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

23.03.2022 19:14
CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

Kadınlar CEV Kupası finali rövanşında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, yurda döndü.

Kadınlar CEV Kupası finali rövanşında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, yurda döndü.

Stuttgart'tan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen turuncu-beyazlı kafileyi, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, mutluluğunu dile getirerek "Çok mutluyuz. Ülkemize kupayı getirdik. Bu tabii ki tüm voleybol ailesinin ve ülkenin başarısı. Biz de bu işin bayrak taşıyıcısı Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz. Umarım daha fazla kupalar kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Beyza Arıcı ise, "Kupayı kaldırdık ve Avrupa şampiyonu olarak ülkemize döndük. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah kulübümüzde nice kupalar kaldırırız." yorumunu yaptı.

Genç oyuncu Zeynep Palabıyık da şampiyonluktan dolayı gururlu olduklarını kaydederek, "Emeklerimizin karşılığını aldık. Aylardır çalışıyoruz. Yuvamıza kupayla döndüğümüz için de çok mutluyuz." diye konuştu.

Turuncu-beyazlı kafile, taraftarların sevgi gösterileri altında havalimanından ayrıldı.

YORUMLAR
500
Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası şampiyonluğunu kutladı Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası şampiyonluğunu kutladı

Stuttgart, voleybol, Şampiyon, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yurda döndü - Son Dakika


Son Dakika
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 19:22:07. #1.11#
SON DAKİKA: CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement