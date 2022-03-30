CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi zamanı - Son Dakika
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi zamanı

30.03.2022 10:12
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi zamanı

2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinin ilk maçında VakıfBank, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinin ilk maçında VakıfBank, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinin ilk maçında VakıfBank yarın saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Müsabakayı Slovenya'dan Igor Porvaznik ile Türkiye'den Ozan Çağı Sarıkaya hakem ikilisi yönetecek.

Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran ekip, adını 2022 CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip, finaldeki yerini alacak. - İSTANBUL

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi zamanı

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Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Slovenya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi zamanı - Son Dakika


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