CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Ljubljana'da oynanacak - Son Dakika

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri maçlarının 22 Mayıs'ta Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacağını açıkladı.

Avrupa voleybolunun kulüp bazında bir numaralı kupası CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlar ve erkeklerde finallerin hangi ülkede oynanacağı belli oldu. CEV'den yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, 22 Mayıs Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getirecek yarı final eşleşmesinin kazananı, finalde İtalya temsilcisi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise Jastrzebski Wegiel - Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle eşleşmesinin galibi ile Sir Sicoma Monini Perugia - Trentino Itas eşleşmesinin kazananı finalde karşı karşıya gelecek.