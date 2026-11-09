Cevad Prekazi 69 yaşında hayatını kaybetti; Galatasaray 'Seni unutmayacağız' dedi

Cevad Prekazi 69 yaşında hayatını kaybetti; Galatasaray 'Seni unutmayacağız' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kulüp, taziye mesajında Prekazi'nin unutulmaz golleriyle bir nesli Galatasaraylı yaptığını belirtti ve ailesi ile sevenlerine başsağlığı diledi.
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak. Seni unutmayacağız Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'da forma giyerken, kariyerinde ayrıca Partizan ve Hajduk Split'te de oynadı.
Kaynak: İHA
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