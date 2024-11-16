Ceyhan Belediye Basketbol Akademi, Lige Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Basketbol Akademi, Lige Galibiyetle Başladı

Ceyhan Belediye Basketbol Akademi, Lige Galibiyetle Başladı

Ceyhan Belediye Basketbol Akademi Takımı, Deplasmanlı Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi D Grubu'ndaki açılış maçında Kepez Belediyespor'u 85-39 gibi farklı bir skorla yenerek sezon başlangıcını muhteşem bir galibiyetle yaptı. Antrenör Atila Keskin ve kaptan Nazlıcan Yalçındağ, galibiyeti taraftarlara ve başkana ithaf etti.

16.11.2024 18:19  Güncelleme: 18:26
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Deplasmanlı Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi D Grubu'nda mücadele eden Ceyhan Belediye Basketbol Akademi Takımı, ligin açılış maçında Kepez Belediyespor'u 85-39 skorla mağlup etti.

Ceyhan Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ceyhan Belediye Basketbol Akademi, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk periyotu 25-9 üstün tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren takım, devre arasına 45-20'lik skorla girdi. Üçüncü periyotta rakibine zaman zaman direnme fırsatı tanısa da 17-14'lük üstünlük sağlayan Ceyhan temsilcisi, son periyotta 25-5'lik ezici bir performans sergileyerek sahadan 85-39 galip ayrıldı.

Ceyhan Belediye Basketbol Akademi Antrenörü Atila Keskin, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyeti tribünleri dolduran Ceyhanlılara armağan etti. Keskin, "Taraftarımızın desteğiyle bu galibiyeti aldık. Sezon boyunca daha büyük başarılar için mücadele edeceğiz" dedi.

Takım kaptanı Nazlıcan Yalçındağ ise galibiyeti Ceyhan Belediye Başkanı ve takımın Onursal Başkanı Kadir Aydar'a ithaf ederek, "Başkanımızın bizlere sağladığı imkanlar sayesinde bugün bu zaferi kazandık. Destekleri için kendisine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Başkan Aydar'dan tebrik mesajı

Maç sonrası Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, takımı tebrik ederek, "Ceyhan Belediye Basketbol Akademi'miz, bu güzel başlangıçla bizleri gururlandırdı. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Daha nice başarıları hep birlikte kutlayacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ceyhan Belediye Basketbol Akademi, Lige Galibiyetle Başladı - Son Dakika

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