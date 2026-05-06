Çeyrek Finalde İki Takım Yarı Finale Yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final 3'üncü ayağında 2 müsabaka yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Fenerbahçe Koleji RAMS'ı 91-63 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Sahasında Kipaş İstiklalspor'u 90-78 mağlup ederek seride durumu 2-1 yapan Gaziantep Basketbol da adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Gaziantep Basketbol ile Konya Büyükşehir Belediyespor eşleşti.