Spor

- Çeyrek finale yükselen A Milli Takımı, Karabük'te büyük sevinç yaşattı

KARABÜK - A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırması Karabük'te büyük sevinç yaşattı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karabük Belediyesi tarafından, vatandaşların izlemesi için Kemal Güneş Caddesi'ne dev ekran kuruldu. Milli futbolcu Melih Demiral'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Milliler, adını çeyrek finale yazdırması kentte büyük coşkuyla karşılandı.

Öte yandan Yenice Belediyesi'nin de tören alanına kurduğu sinevizyon ile vatandaşlar maç izleme keyfini yaşadı. Maçın bitiş düdüğü ile çocukların yaşadığı sevinç görenleri duygulandırdı.