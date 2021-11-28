Ceza sahasında yaşanan pozisyon Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
28.11.2021 20:31
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekibin ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sarı-kırmızılıları sinirden çılgına çevirdi. Sadık Çiftpınar ile Emre Kılınç arasındaki mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından sarı-kırmızılılar penaltı beklerken hakem Atilla Karaoğlan autu gösterdi. Sosyal medyada taraftarlar pozisyona tepki gösterirken hakeme isyan etti.
Yeni Malatyaspor- Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısında sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyon sosyal medyada büyük ses getirdi.
VAR'DAN UYARI GELMEDİ
Ceza sahası içerisinde Sadık Çiftpınar ile Emre Kılınç arasındaki mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyon sonrası penaltı beklerken hakem Atilla Karaoğlan autu gösterdi. Karaoğlan'ın bu kararı sonrası mücadele bir süre durdu. Bu duraklama esnasında VAR hakemi Ümit Öztürk'ten de penaltıya dair bir uyarı gelmedi.
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