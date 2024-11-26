Cham'dan Hat-Trick ve Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika
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Cham'dan Hat-Trick ve Sorumluluk Vurgusu

Cham\'dan Hat-Trick ve Sorumluluk Vurgusu

Muhammed Cham, Adana Demirspor karşısında 5-0'lık galibiyette 3 gol attı, takımın başarısını değerlendirdi.

26.11.2024 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u 5-0 yendikleri maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Trabzonsporlu futbolcu Muhammed Cham, "Sahada sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçan birisi olmadım. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, örnek biri olmaya çabaladım." dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cham, takımla birlikte başardıklarından gurur duyduğunu ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Cham, mental olarak galibiyetin büyük destek olacağını ifade ederek, "Dolayısıyla böyle bir maçta hat-trick ile katkıda bulunmak benim adıma çok önemliydi. Ben aslında bu anı çok uzun süredir beklemiştim. Çünkü kulübün ve taraftarın benden beklentilerinin farkındayım. Ben de bu beklentilere karşılık verebilmek için uzun aylardır sıkı çalışıyorum. Çok mutlu hissediyorum kendimi." diye konuştu.

Adaptasyon sürecinin kolay olmadığını belirten Cham, "Kolay olmayan bir süreçti ancak Trabzonspor'a katılmak burada olmak beni çok mutlu ediyor. Burası farklı bir ülke, buraya alışabilmek için bir süreye ihtiyacınız var. Daha önceden de belirtmiştim aslında ama sanırım bugünle birlikte döndüm ve o adaptasyon sürecini aştım diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Cham, transfer sürecinin uzun sürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"7-8 aylık bir transfer sürecinden bahsediyoruz aslında. Taraftarımızdaki o sevgiyi ve beklentiyi hissettiğimi söyleyebilirim. Başka tekliflerde vardı ama ben Trabzonspor'u tercih etmek istedim. Bugün benim için çok önemliydi tekrar döndüğümü hissettim. Bu sevgiye layık olabilmek için çalışmaya devam ediyorum."

Teknik direktör Şenol Güneş'in kendine güvendiğini vurgulayan Cham, şöyle devam etti:

"Hocamıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Benimle hocam uzun süren görüşmeler yaptı. Neler istediğini, neleri yapmam gerektiğini, neleri yanlış yaptığımı ya da neleri daha iyi yapabileceğimi ifade etti. Yeteneğime her zaman inandığını, belki de gördüğü en yetenekli oyunculardan biri olduğumu söyledi. Aynı zamanda yardımcı hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da bana inanmışlardı, goller atabileceğimi biliyorlardı."

Cham, sahada sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçmadığını belirterek, "Tam bu tarzda biriyim aslında. Sahada sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçan birisi olmadım. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, örnek biri olmaya çabaladım. Trabzonspor dev bir kulüp. Ben de buraya geldiğimde bu karakterimi, kendi özelliklerimi yapabileceğim en iyi şeyleri yapmaya çalışıyorum her zaman. Ben futboldan zevk alan biriyim. Belki aslında saha içerisinde çok konuşabilen birisi değilim aslında ben konuşmayı ağzımla değil ayaklarımla yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde zorlu bir fikstür olduğuna ilişkin gelen soru üzerine de Cham, "Galibiyetten öteydi bizim adımıza, mental olarak da bize büyük katkılar sağlayacak, önümüzü açacaktır. Bugün kazanmak önemliydi ama bu şekilde kazanmak belki bizi daha da mutlu etti. Bizim adımıza gerçekten kolay olmadı. Biz de şehir için, kulübümüz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde doğru yoldayız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Arif Boşluk: "Formayı bırakmak istemiyorum"

Defans oyuncusu Arif Boşluk da alınan galibiyete ihtiyaçları olduğuna işaret ederek, "Bugün çok mutluyum, galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün sahada mutlu olduğum bir şey vardı. Altyapıda beraber oynadığım arkadaşımla beraber sahayı paylaştım, zaten Trabzonspor altyapısında olmak büyük bir şey. Orada oynuyorsanız kaliteniz var demektir. Bugün onları sahada görmek, onlarla oynamak çok duyguluydu." şeklinde görüş belirtti.

Formayı almak için çok çalıştığını kaydeden Arif, "Son zamanlarda çok iyi çalışıyordum. Yılmadık, bıkmadık. Oynama fırsatı bekliyordum. Antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyordum. Hocama da teşekkür ediyorum bana güvendi ve bana formayı verdi. İnşallah bundan sonra da formayı bırakmak istemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cham'dan Hat-Trick ve Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika

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