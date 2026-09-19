Chelsea, Brentford'a 3-0 yenildi; Xabi Alonso istikrarı kaybettiklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Chelsea, Brentford'a 3-0 yenildi; Xabi Alonso istikrarı kaybettiklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Brentford'a 3-0 yenildikleri maçın ardından ikinci yarıda istikrarı ve rekabetçi zihniyeti kaybettiklerini söyledi. Alonso, ligde 5 maçın geride kaldığını belirterek savunma, ikili mücadele ve oyun kontrolünde gelişmeleri gerektiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Brentford karşısında ikinci yarıda istikrarı ve rekabetçi zihniyetlerini kaybettiklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, Premier Lig'de 3-0 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Küçük detaylar belirleyicidir. İkinci yarıda ihtiyacımız olan istikrarı ve rekabetçi zihniyeti kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bu tarz maçlarda rakibe avantaj vermemeniz gerekir. Bu, 95 dakikalık bir süreç ve biz, sezonun ilk birkaç maçında o seviyeyi koruyamadık. Bu, daha iyi yapmamız gereken bir şey." diye konuştu.

Ligde henüz 5 maçın geride kaldığını belirten Alonso, "Rekabetçi bir Premier Lig'de işimizin zor olacağını zaten biliyorduk. Yeni bir şey değil. Sadece duran toplarda değil; savunmada, ikili mücadelelerde, geriden oyunu kurmada ve maçı kontrol etmede kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İlk golü yeseniz bile hala oyunun içindesinizdir. Ancak saha içi düzeninizi kaybettiğinizde kontrolü yitirirsiniz. Dolayısıyla oyunu anlayabilmek, sonuna kadar mücadele etmek için ne gerektiğini bilmek, bu bir süreç." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, 87. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Mahdi Nicoll-Jazuli'yle ilgili soruya, "Harika bir enerjiye sahip olan Nicoll-Jazuli'yi oyuna soktuk, çünkü o an orta sahada sayıca eksiktik. Diğer genç oyuncular Geovany Quenda ve Estevao. Çünkü iyi antrenman yapıyorlar. Kadronun parçası olan herkes oynayabilir. Öncesinde 75 dakika boyunca tecrübeli bir kadroyla, tecrübeli bir takımla oynuyorduk. İyi şeyler yaptık ama daha iyi bir sonuç için yeterince uzun süre mücadele edemedik." yanıtını verdi. ???????

Kaynak: AA
Xabi AlonsoChelseaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
00:44
Trump, Grönland’da ’kalıcı güvenlik kontrolü’ konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
00:28
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme 4 şüpheliye işlem
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem
00:02
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
23:24
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
22:54
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin’in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
22:46
Ne Yavaş ne İmamoğlu İşte Özgür Özel’in adaylık için görüştüğü isim
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 03:48:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Chelsea, Brentford'a 3-0 yenildi; Xabi Alonso istikrarı kaybettiklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement