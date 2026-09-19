Chelsea, Brentford'a 3-0 yenildi; Xabi Alonso istikrarı kaybettiklerini söyledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Brentford karşısında ikinci yarıda istikrarı ve rekabetçi zihniyetlerini kaybettiklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, Premier Lig'de 3-0 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Küçük detaylar belirleyicidir. İkinci yarıda ihtiyacımız olan istikrarı ve rekabetçi zihniyeti kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bu tarz maçlarda rakibe avantaj vermemeniz gerekir. Bu, 95 dakikalık bir süreç ve biz, sezonun ilk birkaç maçında o seviyeyi koruyamadık. Bu, daha iyi yapmamız gereken bir şey." diye konuştu.

Ligde henüz 5 maçın geride kaldığını belirten Alonso, "Rekabetçi bir Premier Lig'de işimizin zor olacağını zaten biliyorduk. Yeni bir şey değil. Sadece duran toplarda değil; savunmada, ikili mücadelelerde, geriden oyunu kurmada ve maçı kontrol etmede kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İlk golü yeseniz bile hala oyunun içindesinizdir. Ancak saha içi düzeninizi kaybettiğinizde kontrolü yitirirsiniz. Dolayısıyla oyunu anlayabilmek, sonuna kadar mücadele etmek için ne gerektiğini bilmek, bu bir süreç." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, 87. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Mahdi Nicoll-Jazuli'yle ilgili soruya, "Harika bir enerjiye sahip olan Nicoll-Jazuli'yi oyuna soktuk, çünkü o an orta sahada sayıca eksiktik. Diğer genç oyuncular Geovany Quenda ve Estevao. Çünkü iyi antrenman yapıyorlar. Kadronun parçası olan herkes oynayabilir. Öncesinde 75 dakika boyunca tecrübeli bir kadroyla, tecrübeli bir takımla oynuyorduk. İyi şeyler yaptık ama daha iyi bir sonuç için yeterince uzun süre mücadele edemedik." yanıtını verdi. ???????