Chelsea, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdi

Premier Lig'i 12. sırada tamamlayan Chelsea'de Frank Lampard'ın geçici hocalık görevinden ayrılmasının ardından koltuk yeni sahibini buldu.

POCHETTINO, CHELSEA İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig'de son olarak Tottenham Hotspur'u çalıştıran Arjantinli hoca, 1 Temmuz 2023'te görevine resmen başlayacak.

PSG İLE KUPA KALDIRDI

51 yaşındaki teknik direktör, Premier Lig'in yanı sıra İspanya ve Fransa'da da çalıştı. Son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran deneyimli hoca, Fransız devi ile Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazandı.