Chelsea'ye Lukaku'nun golleri, galibiyet için yetmedi - Son Dakika
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Chelsea'ye Lukaku'nun golleri, galibiyet için yetmedi

07.05.2022 20:29
Chelsea'ye Lukaku'nun golleri, galibiyet için yetmedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 36. hafta maçında konuk ettiği Wolverhampton Wanderers ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 36. hafta maçında konuk ettiği Wolverhampton Wanderers ile 2-2 berabere kaldı.

ABD'li iş insanı Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alınan Chelsea, ligde haftayı puan kaybıyla tamamladı.

Stamford Bridge Stadı'nda Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayan Londra temsilcisi, Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'nun bir penaltıdan 56. ve 58. dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekipte 79. dakikada Trincao ve 90+7. dakikada Conor Coady ağları sarstı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 67 puanlı Chelsea 3. sıradaki, 50 puanlı Wolverhampton Wanderers ise 8. sıradaki yerini korudu.

Watford'un küme düşmesi kesinleşti

Deplasmanda Crystal Palace'a Wilfried Zaha'nın penaltı golüyle 1-0 yenilen Watford'un, küme düşmesi kesinleşti.

Ligde 35 maç sonunda 22 puanda kalan İngiltere temsilcisi, gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Romelu Lukaku, England, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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