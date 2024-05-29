CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ergin Ataman'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ergin Ataman'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ergin Ataman\'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Panathinaikos takımıyla Euroleague şampiyonu olan Ergin Ataman'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti. Sarıgül, Ataman'ın altıncı Avrupa şampiyonluğunu elde etmesi ve başarıları nedeniyle bu ödülü hak ettiğini belirtti.

29.05.2024 19:36
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Euroleague şampiyonu olan Ergin Ataman'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos takımıyla Avrupa kariyerinde 6. kupayı kazanan başantrenör Ergin Ataman'a, Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif ederek, "5 farklı takımla altıncı Avrupa şampiyonluğunu elde eden değerli Ataman Hocam, Devlet Üstün Hizmet Madalyasını hak etti. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum; Ergin Ataman Hocam, Devlet Üstün Hizmet Madalyasını fazlasıyla hak etmiştir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ergin Ataman'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti - Son Dakika
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