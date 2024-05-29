CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ergin Ataman\'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti

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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Euroleague şampiyonu olan Ergin Ataman'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos takımıyla Avrupa kariyerinde 6. kupayı kazanan başantrenör Ergin Ataman'a, Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif ederek, "5 farklı takımla altıncı Avrupa şampiyonluğunu elde eden değerli Ataman Hocam, Devlet Üstün Hizmet Madalyasını hak etti. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum; Ergin Ataman Hocam, Devlet Üstün Hizmet Madalyasını fazlasıyla hak etmiştir" diye konuştu. - İSTANBUL