Çiçekdağı Belediyespor, Filistin İçin Özel Formayla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Spor

Çiçekdağı Belediyespor, Filistin İçin Özel Formayla Mücadele Ediyor

Çiçekdağı Belediyespor, Filistin İçin Özel Formayla Mücadele Ediyor

Çiçekdağı Belediyespor Kulübü, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için özel yapım Filistin bayrağı renklerine sahip formalarla sahaya çıkacak. Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, bu uygulamanın amacının barışa destek vermek olduğunu söyledi.

28.11.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Çiçekdağı Belediye spor Kulübü, Amatör Küme maçlarında Filistin'de yaşanan zulüm karşısında duyarlılık oluşturmak için özel yapım Filistin bayrağının renklerinin yer aldığı formayla mücadele ediyor.

Çiçekdağı Belediyespor Kulübü'nde futbolcular, siyah renkteki forma üzerine işlenmiş Filistin bayrağıyla sahada yer alırken, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da 'Filistin ve dünyada barış' sloganını kullandıklarını söyledi. Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Çiçekdağı Belediyespor, bu yıl Filistin'e destek olmak amacıyla 1. Amatör Küme futbol müsabakalarında özel tasarlanmış formalar ile yer alacak. Siyah renkte ve üzerinde Filistin bayrağının yer aldığı formalarla mücadele edeceğiz. İsrail'in, Filistin halkına uyguladığı soykırımı protesto ediyoruz. Formalar, sadece spor sahalarında değil aynı zamanda uluslararası vicdanda bir farkındalık mesajı taşıyor" diye konuştu.

Futbolcu Abdülbaki Alp ise Filistin'de ve dünyada barış istediklerini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çiçekdağı Belediyespor, Filistin İçin Özel Formayla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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