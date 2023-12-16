Cide\'de 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 14 takımın katılıyla düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Cide Spor Salonu'nda düzenlenen final maçına Kaymakam Tuncay Karataş'ın yanı sıra Azdavay Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, Şenpazar Kaymakam Ayberk Aydoğan ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Karataş, organizasyona katılan tüm takımları tebrik ederek, "Turnuva kardeşlik, birlik, beraberlik içinde sürdü ve güzel şekilde sonlandı. Voleybol turnuvasına katılan tüm takımlara, izlemeye gelen bütün vatandaşlarımıza ve sponsorlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuvada Azdavay takımı birinci, turizm takımı ikinci, jandarma takımı da üçüncü oldu.