Çiğdem Gülgeç Akduman Avrupa Şampiyonu

Balıkesirli milli sporcu Çiğdem Gülgeç Akduman, İsveç'te düzenlenen IRONMAN 70.3 Jönköping Avrupa Şampiyonası'nda 35-39 yaş kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç'te düzenlenen IRONMAN 70.3 Jönköping 35-39 yaş yarışmasında yarışan Çiğdem Gülgeç Akduman branşında Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp tarafından makamında kabul edildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, başarı sporcuyu tebrik ederek, başarılarını kutladı. Müdür Özalp, "Balıkesirli milli sporcumuz Çiğdem Gülgeç Akduman, İsveç'te düzenlenen IRONMAN 70.3 Jönköping Avrupa Şampiyonası'nda 35-39 yaş kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi 12 Eylül 2026'da Fransa'nın Nice kentinde yapılacak IRONMAN 70.3 Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR