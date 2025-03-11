Çiğiltepe\'de Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Tamamlandı

Okul Sporları ve kulüpler arası halk oyunları yarışması büyük bir coşku içinde Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Bu yılki halk oyunları yarışmalarına birbirinden önemli takımlar mücadele etti. Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Yarışmanın en heyecan verici kategorilerinden biri olan yıldızlar kategorisinde, Neziha Aslan Ortaokulu büyük bir başarı gösterdi ve birinciliği kazandı. Neziha Aslan Ortaokulu öğrencilerinin geleneksel halk oyunlarındaki uyumlu ve özverili çalışmaları, onların bu zafere ulaşmalarını sağladı. Büyük erkekler kategorisinde, Erkmen Belediyesi Spor Kulübü birinciliği kazandı. Kulüp, deneyimli oyuncularından oluşan takımının, sergilediği halk oyunları gösterisi ile büyük alkış aldı. Kadınlar kategorisinde ise AFHOT Spor Kulübü halk oyunları gösterisinde sergiledikleri performansla birinci oldu. AFHOT SK, hem yerel halk oyunları hem de daha modern düzenlemelerle izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu. - AFYONKARAHİSAR