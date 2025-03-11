Çiğiltepe'de Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çiğiltepe'de Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Tamamlandı

Çiğiltepe\'de Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Tamamlandı

Okul Sporları ve kulüpler arası halk oyunları yarışması, Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Neziha Aslan Ortaokulu yıldızlar kategorisinde birinci olurken, Erkmen Belediyesi Spor Kulübü büyük erkekler kategorisinde, AFHOT Spor Kulübü ise kadınlar kategorisinde birinciliği elde etti.

11.03.2025 15:51  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Sporları ve kulüpler arası halk oyunları yarışması büyük bir coşku içinde Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Bu yılki halk oyunları yarışmalarına birbirinden önemli takımlar mücadele etti. Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Yarışmanın en heyecan verici kategorilerinden biri olan yıldızlar kategorisinde, Neziha Aslan Ortaokulu büyük bir başarı gösterdi ve birinciliği kazandı. Neziha Aslan Ortaokulu öğrencilerinin geleneksel halk oyunlarındaki uyumlu ve özverili çalışmaları, onların bu zafere ulaşmalarını sağladı. Büyük erkekler kategorisinde, Erkmen Belediyesi Spor Kulübü birinciliği kazandı. Kulüp, deneyimli oyuncularından oluşan takımının, sergilediği halk oyunları gösterisi ile büyük alkış aldı. Kadınlar kategorisinde ise AFHOT Spor Kulübü halk oyunları gösterisinde sergiledikleri performansla birinci oldu. AFHOT SK, hem yerel halk oyunları hem de daha modern düzenlemelerle izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Erkmen Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çiğiltepe'de Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu

15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
21:23 Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:55 Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
20:47 Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
20:44 Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
20:16 NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 15:53:55. #7.11#
SON DAKİKA: Çiğiltepe'de Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.