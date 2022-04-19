Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Play-Off sınavında - Son Dakika

BÖLGESEL Amatör Lig'de gruplarını lider tamamlayıp isimlerini Play-Off'ta bölge finallerine yazdıran Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Futbol Kulübü, yarın rakip olacak. Burdur MAKÜ İstiklal Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. 3 takımla tek devreli lig usulüne göre oynanan bölge finallerinde ilk sırayı elde edecek takımın adını 3'üncü Lig'e yazdıracağı gruptaki ilk maçında Belediye Bolvadin Termal Spor'a 2-0 yenilen İzmir ekibi Çiğli Belediyespor, Aydın temsilcisi Efeler önünde son kozunu oynayacak. Efeler 09 ise Çiğli engelini aşıp cuma günü Bolvadin'le aynı statta 3'üncü Lig için grup finaline çıkmayı hedefleyecek.

- İzmir