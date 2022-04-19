Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Play-Off sınavında - Son Dakika
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Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Play-Off sınavında

19.04.2022 11:21
Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Play-Off sınavında

BÖLGESEL Amatör Lig'de gruplarını lider tamamlayıp isimlerini Play-Off'ta bölge finallerine yazdıran Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Futbol Kulübü, yarın rakip olacak.

BÖLGESEL Amatör Lig'de gruplarını lider tamamlayıp isimlerini Play-Off'ta bölge finallerine yazdıran Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Futbol Kulübü, yarın rakip olacak. Burdur MAKÜ İstiklal Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. 3 takımla tek devreli lig usulüne göre oynanan bölge finallerinde ilk sırayı elde edecek takımın adını 3'üncü Lig'e yazdıracağı gruptaki ilk maçında Belediye Bolvadin Termal Spor'a 2-0 yenilen İzmir ekibi Çiğli Belediyespor, Aydın temsilcisi Efeler önünde son kozunu oynayacak. Efeler 09 ise Çiğli engelini aşıp cuma günü Bolvadin'le aynı statta 3'üncü Lig için grup finaline çıkmayı hedefleyecek.


- İzmir
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Amatör Lig, Play Off, Futbol, Efeler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Play-Off sınavında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Play-Off sınavında - Son Dakika
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