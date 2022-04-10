Çiğli Belediyespor ve Efeler 09 Spor şampiyon - Son Dakika

BÖLGESEL Amatör Lig 9'uncu Bölge'de grup şampiyonları son hafta maçlarıyla belirlenirken, 2'nci Grup'ta Çiğli Belediyespor, 3'üncü Grup'ta ise Efeler 09 Spor mutlu sona ulaştı. Ligde 2'nci Grup'ta son haftaya Aliağa FK'nın 1 puan önünde lider giren Çiğli Belediyespor, Bölmespor deplasmanında hata yapmayıp 3-0'lık sonuçla grup birincisi olarak Play-Off'a kaldı. Efeler 09 Spor da son hafta Kemalpaşaspor'u evinde 3-0 yenerek 1 puan gerisindeki Sökespor'un kendisini yakalamasına izin vermedi. Ligde 9'uncu Bölge 1'inci Grup'u daha önce lider bitirmeyi garantileyen Belediye Bolvadin Termal Spor, Çiğli Belediyespor ve Efeler 09 Spor, bölge birinciliği müsabakalarında birbirleriyle 18-22 Nisan tarihleri arasında tarafsız sahada tek devreli lig usulü karşılaşacak. İlk sırayı elde edecek takım adını 3'üncü Lig'e yazdıracak.

- İzmir